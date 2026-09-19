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Bhiwani News: मंदिर परिसर में महिला के गले से दो तोले सोने की चेन चोरी

Sat, 19 Sep 2026 01:20 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, भिवानी
संवाद न्यूज एजेंसी, भिवानी Updated Sat, 19 Sep 2026 01:20 AM IST
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Two-tola gold chain stolen from a woman's neck within the temple premises.
लोहारू। ढिगावा श्यामियान मंदिर में एक महिला के गले से सोने की चेन चोरी होने का मामला सामने आया है। पीड़िता ने पुलिस को शिकायत दी है। उसने आरोपी की पहचान कर कानूनी कार्रवाई और चोरी हुई चेन बरामद करने की मांग की है।
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गांव गोपी, तहसील बाढड़ा, जिला चरखी दादरी निवासी रेनु ने पुलिस को शिकायत में उसने बताया कि वह 17 सितंबर को अपने परिवार के साथ ढिगावा श्यामियान मंदिर में धोक लगाने आई थी। दोपहर करीब 2 बजे मंदिर परिसर में किसी अज्ञात व्यक्ति ने उसके गले से चेन चुरा ली।
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चोरी हुई सोने की चेन करीब दो तोले की थी। घटना का पता चलने पर रेनु ने आसपास काफी तलाश की, लेकिन चेन नहीं मिली। पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामले की जांच शुरू कर दी है।
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