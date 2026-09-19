फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Bhiwani News ›   The Haryana Board of Education has fixed the enrollment dates for classes 9 to 12.

Bhiwani News: हरियाणा शिक्षा बोर्ड ने कक्षा 9वीं से 12वीं की एनरोलमेंट की तिथियां निर्धारित कीं

Sat, 19 Sep 2026 01:33 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, भिवानी
संवाद न्यूज एजेंसी, भिवानी Updated Sat, 19 Sep 2026 01:33 AM IST
विज्ञापन
The Haryana Board of Education has fixed the enrollment dates for classes 9 to 12.
भिवानी। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने शैक्षिक सत्र 2026-27 के लिए कक्षा 9वीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों हेतु एनरोलमेंट की तिथियां निर्धारित कर दी हैं। राजकीय, अराजकीय स्थायी मान्यता प्राप्त विद्यालयों, गुरुकुलों और विद्यापीठों को बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट www.bseh.org.in पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। बोर्ड अध्यक्ष शंकर लाल धूपड़ और सचिव दीपक बाबूलाल करवा ने इस संबंध में विस्तृत जानकारी दी। यह प्रक्रिया विद्यार्थियों के सुचारु पंजीकरण के लिए महत्वपूर्ण है।
विज्ञापन

हरियाणा राज्य के विद्यार्थियों के लिए एनरोलमेंट शुल्क 150 रुपये प्रति विद्यार्थी निर्धारित है। अन्य राज्यों के प्रवासी विद्यार्थियों को 200 रुपये प्रति विद्यार्थी शुल्क देना होगा। नियमित शुल्क के साथ आवेदन 18 सितंबर से 12 अक्तूबर तक किए जा सकते हैं। इसके बाद विलंब शुल्क के साथ आवेदन स्वीकार किए जाएंगे।
विज्ञापन

13 से 19 अक्तूबर तक 100 रुपये विलंब शुल्क लगेगा। 20 से 26 अक्तूबर तक 200 रुपये, 27 अक्तूबर से 2 नवंबर तक 300 रुपये का विलंब शुल्क देय होगा। सबसे अधिक 1000 रुपये का विलंब शुल्क 3 से 10 नवंबर तक ऑनलाइन जमा करना होगा। छात्रों के विवरणों में ऑनलाइन शुद्धि 13 से 18 नवंबर तक की जा सकेगी।
विज्ञापन
विज्ञापन

प्रश्न पत्र शुल्क और विलंब शुल्क
कक्षा 9वीं और 11वीं के छात्रों को 50 रुपये प्रति छात्र प्रश्न पत्र शुल्क भी निर्धारित तिथियों में ऑनलाइन जमा करवाना होगा। यह शुल्क समय पर जमा करना सभी संबंधित विद्यालयों के लिए अनिवार्य है। नामांकन की अंतिम तिथि के बाद प्रश्न पत्र शुल्क 1000 रुपये अथवा सक्षम अधिकारी के आदेशानुसार जुर्माना सहित भरना होगा। यदि यह शुल्क जमा नहीं होता है, तो प्रश्न पत्र प्राप्त न होने की स्थिति में विद्यालय स्वयं जिम्मेदार होगा। इस नियम का पालन न करने पर विद्यार्थियों को परेशानी हो सकती है।
विशेष परिस्थितियों में पंजीकरण
जिन विद्यार्थियों का 9वीं कक्षा में नामांकन पहले हो चुका है और उन्होंने 10वीं की परीक्षा इसी बोर्ड से न देकर किसी अन्य समकक्ष मान्यता प्राप्त बोर्ड से उत्तीर्ण की है, उन्हें 11वीं कक्षा में पुनः नामांकन की आवश्यकता नहीं है। ऐसे विद्यार्थियों को केवल पंजीकरण करवाना अनिवार्य होगा। इसके लिए 100 रुपये प्रति विद्यार्थी शुल्क ऑनलाइन जमा करना होगा। यह प्रावधान उन छात्रों के लिए है जिन्होंने अपनी पिछली कक्षा किसी अन्य बोर्ड से पूरी की है। यह प्रक्रिया छात्रों के लिए सरलता सुनिश्चित करती है।

अनुत्तीर्ण या दोबारा दाखिला लेने वाले विद्यार्थी
कक्षा 9वीं, 10वीं और 12वीं में अध्ययनरत वे विद्यार्थी जिनका नामांकन पहले ही हो चुका है और वे परीक्षा में अनुत्तीर्ण हुए हैं, या उन्होंने उसी कक्षा में दोबारा दाखिला लिया है, उन्हें नामांकन प्रपत्र दोबारा भेजने की आवश्यकता नहीं है। इन विद्यार्थियों को भी केवल पंजीकरण करवाना अनिवार्य होगा। इसके लिए भी 100 रुपये प्रति विद्यार्थी शुल्क ऑनलाइन जमा करवाना होगा। यह प्रावधान ऐसे छात्रों को अनावश्यक कागजी कार्रवाई से बचाता है। इससे प्रक्रिया सरल और कुशल बनती है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed