Bhiwani News: हरियाणा शिक्षा बोर्ड ने कक्षा 9वीं से 12वीं की एनरोलमेंट की तिथियां निर्धारित कीं

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हरियाणा राज्य के विद्यार्थियों के लिए एनरोलमेंट शुल्क 150 रुपये प्रति विद्यार्थी निर्धारित है। अन्य राज्यों के प्रवासी विद्यार्थियों को 200 रुपये प्रति विद्यार्थी शुल्क देना होगा। नियमित शुल्क के साथ आवेदन 18 सितंबर से 12 अक्तूबर तक किए जा सकते हैं। इसके बाद विलंब शुल्क के साथ आवेदन स्वीकार किए जाएंगे।13 से 19 अक्तूबर तक 100 रुपये विलंब शुल्क लगेगा। 20 से 26 अक्तूबर तक 200 रुपये, 27 अक्तूबर से 2 नवंबर तक 300 रुपये का विलंब शुल्क देय होगा। सबसे अधिक 1000 रुपये का विलंब शुल्क 3 से 10 नवंबर तक ऑनलाइन जमा करना होगा। छात्रों के विवरणों में ऑनलाइन शुद्धि 13 से 18 नवंबर तक की जा सकेगी।प्रश्न पत्र शुल्क और विलंब शुल्ककक्षा 9वीं और 11वीं के छात्रों को 50 रुपये प्रति छात्र प्रश्न पत्र शुल्क भी निर्धारित तिथियों में ऑनलाइन जमा करवाना होगा। यह शुल्क समय पर जमा करना सभी संबंधित विद्यालयों के लिए अनिवार्य है। नामांकन की अंतिम तिथि के बाद प्रश्न पत्र शुल्क 1000 रुपये अथवा सक्षम अधिकारी के आदेशानुसार जुर्माना सहित भरना होगा। यदि यह शुल्क जमा नहीं होता है, तो प्रश्न पत्र प्राप्त न होने की स्थिति में विद्यालय स्वयं जिम्मेदार होगा। इस नियम का पालन न करने पर विद्यार्थियों को परेशानी हो सकती है।विशेष परिस्थितियों में पंजीकरणजिन विद्यार्थियों का 9वीं कक्षा में नामांकन पहले हो चुका है और उन्होंने 10वीं की परीक्षा इसी बोर्ड से न देकर किसी अन्य समकक्ष मान्यता प्राप्त बोर्ड से उत्तीर्ण की है, उन्हें 11वीं कक्षा में पुनः नामांकन की आवश्यकता नहीं है। ऐसे विद्यार्थियों को केवल पंजीकरण करवाना अनिवार्य होगा। इसके लिए 100 रुपये प्रति विद्यार्थी शुल्क ऑनलाइन जमा करना होगा। यह प्रावधान उन छात्रों के लिए है जिन्होंने अपनी पिछली कक्षा किसी अन्य बोर्ड से पूरी की है। यह प्रक्रिया छात्रों के लिए सरलता सुनिश्चित करती है।अनुत्तीर्ण या दोबारा दाखिला लेने वाले विद्यार्थीकक्षा 9वीं, 10वीं और 12वीं में अध्ययनरत वे विद्यार्थी जिनका नामांकन पहले ही हो चुका है और वे परीक्षा में अनुत्तीर्ण हुए हैं, या उन्होंने उसी कक्षा में दोबारा दाखिला लिया है, उन्हें नामांकन प्रपत्र दोबारा भेजने की आवश्यकता नहीं है। इन विद्यार्थियों को भी केवल पंजीकरण करवाना अनिवार्य होगा। इसके लिए भी 100 रुपये प्रति विद्यार्थी शुल्क ऑनलाइन जमा करवाना होगा। यह प्रावधान ऐसे छात्रों को अनावश्यक कागजी कार्रवाई से बचाता है। इससे प्रक्रिया सरल और कुशल बनती है।