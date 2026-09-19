Bhiwani News: 21 सितंबर से उपलब्ध होंगे डीएलएड नियमित, री-अपीयर व मर्सी चांस परीक्षा के प्रवेश-पत्र

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प्रवेश वर्ष 2023-25 के प्रथम व द्वितीय वर्ष पुनः परीक्षा के छात्र पात्र हैं। प्रवेश वर्ष 2024-26 के प्रथम वर्ष पुनः परीक्षा व द्वितीय वर्ष नियमित के छात्र भी शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, प्रवेश वर्ष 2025-27 के प्रथम वर्ष नियमित तथा 2021-23 व 2022-24 के प्रथम व द्वितीय वर्ष मर्सी चांस के छात्र-अध्यापक भी परीक्षा दे सकेंगे।संबंधित संस्थाओं के प्राचार्य और मुखिया बोर्ड की वेबसाइट www.bseh.org.in से प्रवेश-पत्र प्राप्त कर सकते हैं। उन्हें अपनी उपयोगकर्ता पहचान और कूटशब्द का प्रयोग करना होगा। छात्र-अध्यापक अपने प्रवेश-पत्र लेने के लिए अपनी संस्था से संपर्क करें।परीक्षा निर्देश और आवश्यक सावधानियांबोर्ड अध्यक्ष शंकर लाल धूपड़ और सचिव दीपक बाबूलाल करवा ने बताया कि परीक्षाएं दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक चलेंगी। छात्र-अध्यापकों को प्रवेश-पत्र पर दिए गए महत्वपूर्ण निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है। संस्था के मुखिया व छात्र-अध्यापक ध्यान दें कि प्रवेश-पत्र का रंगीन मुद्रण ए-4 आकार के कागज पर फोटो के साथ लिया जाना अनिवार्य है। सभी छात्र-अध्यापक अपने आधार कार्ड या फोटो पहचान पत्र में विवरणों का अद्यतनीकरण सुनिश्चित करें। बिना अद्यतनीकरण के छात्र-अध्यापक को परीक्षा केंद्र में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी।