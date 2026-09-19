Bhiwani News: प्रसाद वितरित कर मनाया शहीद मदन लाल ढींगरा का जन्मदिन

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पंजाबी जागृति मंच के प्रधान दर्शन कुमार मिड्डा ने बताया कि ढींगरा ने मात्र 25 वर्ष की आयु में देश के लिए प्राण न्योछावर कर दिए थे। 17 अगस्त 1909 को उन्होंने अपना पूरा जीवन देश की स्वतंत्रता के नाम कर दिया।पंचनंद के प्रधान विकास महता ने शहीदों के आदर्शों पर चलने की शपथ लेने का आह्वान किया। जन संघर्ष समिति ने नेहरू पार्क स्थित उनकी आदमकद प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। समिति के जिला संयोजक ओम प्रकाश और अन्य नेताओं ने ढींगरा के विद्यार्थी जीवन के संघर्ष को याद किया।क्रांतिकारी जीवन और प्रेरणानेताओं ने बताया कि शहीद मदनलाल ढींगरा ने विद्यार्थी जीवन में ही आजादी के संघर्ष में खुद को समर्पित कर दिया था। उन्होंने बंगाल विभाजन के विरोध और स्वदेशी आंदोलन में सक्रिय भागीदारी की। 1906 में इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए इंग्लैंड जाने पर उनका संपर्क इंडिया हाउस के क्रांतिकारियों से हुआ। इन आयोजनों में प्रसाद भी वितरित किया गया। हर्षदीप डूडेजा, नरेश आहुजा, संजय कामरा, घनश्याम सनेजा, विनोद मिर्ग, राजेंद्र बजाज, रामफल देशवाल, करतार सिंह ग्रेवाल और संतोष देशवाल सहित कई लोग उपस्थित रहे।