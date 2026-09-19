Bhiwani News: महाराजा अग्रसेन जयंती महोत्सव पर चारा-गुड़ खिलाकर की गोसेवा

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महोत्सव का शुभारंभ शुक्रवार को स्थानीय हालुवास गेट स्थित नंदीशाला में गोसेवा कार्यक्रम से हुआ। नंदीशाला संस्था ने इसमें सहयोगी भूमिका निभाई। अग्रवाल सभा के प्रधान सुनील सर्राफ बतौर मुख्य अतिथि उपस्थित रहे। उन्होंने सदस्यों के साथ मिलकर नंदीशाला में गोवंश को चारा और गुड़ खिलाकर गोसेवा का पुण्य कार्य किया।सुनील सर्राफ ने कहा कि महाराजा अग्रसेन ने अपने जीवन में जीव सेवा, करुणा और परस्पर सहयोग को सर्वोच्च स्थान दिया था। उन्होंने असहाय जीवों की सेवा को उनके महान आदर्शों को आगे बढ़ाने का सशक्त माध्यम बताया। उन्होंने गोसेवा को सनातन धर्म और संस्कृति का मूल आधार बताया।आगामी कार्यक्रम और उपस्थिति : प्रधान सुनील सर्राफ ने बताया कि 21 अक्तूबर तक चलने वाले इस जयंती महोत्सव के दौरान भिवानी शहर में विभिन्न धार्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक कार्यक्रमों की शृंखला आयोजित की जाएगी। इनमें जरूरतमंदों की सहायता, स्वास्थ्य जांच शिविर और सांस्कृतिक प्रतियोगिताओं के अलावा रामलीला मंचन भी शामिल होंगे। इस अवसर पर प्रकाश मित्तल, महासचिव दीवाकर जैन, मनीष मैदावाला, मनीष वैद और रामअवतार गुप्ता मौजूद रहे।