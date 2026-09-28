12 साल में भाजपा के बैंक खाते में 15 हजार करोड़ से ज्यादा जमा हुए : दीपेंद्र हुड्डा

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

वे रविवार को लोहारू में ब्लॉक कांग्रेस कार्यकर्ता सम्मेलन में बतौर मुख्य अतिथि संबोधित कर रहे थे। दीपेंद्र हुड्डा ने आरोप लगाया कि हरियाणा में भाजपा सरकार झूठ, फूट और लूट की नीति पर चल रही है और झूठ बोलने के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार जनता का दिल जीतकर नहीं बल्कि चुनाव आयोग से मिलीभगत कर जुगाड़ से बनी है इसलिए जनता से किए वादे पूरे नहीं किए जा रहे हैं।उन्होंने कहा कि भिवानी में इस बार बारिश नहीं होने से सूखे के हालात हैं और किसानों को काफी नुकसान उठाना पड़ा है। उन्होंने भिवानी को सूखाग्रस्त घोषित कर विशेष गिरदावरी कराने और किसानों को मुआवजा देने की मांग की। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने किसान और नौजवान समेत हर वर्ग को धोखा दिया है।सांसद ने कहा कि चुनाव के समय भाजपा ने किसानों को एमएसपी दिलाने समेत अनेक वादे किए थे लेकिन दो साल बाद भी किसान को फसल की बिजाई के लिए समय पर डीएपी नहीं मिल रही और एमएसपी भी नहीं मिल रही। उन्होंने कहा कि हरियाणा के मुख्यमंत्री पंजाब में सभी फसलों की एमएसपी पर खरीद का वादा कर रहे हैं जबकि हरियाणा की मंडियों में बाजरा आ चुका है।दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि बाजरे की एमएसपी 2900 रुपये है लेकिन मंडियों में यह करीब 1900 रुपये में बिक रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग कर लोकतंत्र का गला घोंट रही है। इस अवसर पर सांसद सतपाल ब्रह्मचारी, पूर्व सीपीएस राव दान सिंह, विधायक राजबीर फरटिया, विधायक चंद्रप्रकाश, विधायक इंदुराज नरवाल, पूर्व विधायक सुखविंद्र मांढी, अनिल मान, ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष मास्टर राजपाल और उमेश भारद्वाज मौजूद रहे।भाजपा के वादों पर उठाए सवालदीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि चुनाव के समय भाजपा ने किसानों को एमएसपी दिलाने समेत अनेक वादे किए थे लेकिन दो साल बाद भी किसान को फसल की बिजाई के लिए समय पर डीएपी नहीं मिल रही। हरियाणा की मंडियों में बाजरा 2900 रुपये की एमएसपी के मुकाबले करीब 1900 रुपये में बिक रहा है।लोहारू। रविवार को ब्लॉक कांग्रेस कार्यकर्ता सम्मेलन से पहले देवीलाल स्टेडियम के पास से अनाज मंडी तक जुलूस निकाला गया। इसमें बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता और समर्थक शामिल हुए। वाहनों की संख्या अधिक होने से सड़कों पर लंबी कतारें लग गईं। कई स्थानों पर जुलूस का फूल-मालाओं और पगड़ियां पहनाकर स्वागत किया गया। संवाद