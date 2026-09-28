Bhiwani News: चार घंटे देरी से भिवानी पहुंची दिल्ली एक्सप्रेस, यात्री परेशान
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Mon, 28 Sep 2026 01:23 AM IST
Updated Mon, 28 Sep 2026 01:23 AM IST
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भिवानी। दिल्ली से भिवानी आने वाली 14029 दिल्ली एक्सप्रेस रविवार को अपने निर्धारित समय से करीब चार घंटे देरी से भिवानी जंक्शन पहुंची। ट्रेन के भिवानी पहुंचने का निर्धारित समय सुबह 10:10 बजे और यहां से रवाना होने का समय 10:15 बजे है।
रेलवे ट्रेन स्टेटस के अनुसार ट्रेन रविवार को दोपहर करीब 2:12 बजे भिवानी जंक्शन पहुंची और 2:21 बजे यहां से रवाना हुई। इस तरह ट्रेन निर्धारित समय से लगभग चार घंटे देरी से भिवानी पहुंची। दिल्ली से भिवानी के बीच सफर करने वाले यात्रियों के लिए यह ट्रेन महत्वपूर्ण मानी जाती है।
ट्रेन के लंबे समय तक देरी से चलने के कारण यात्रियों को स्टेशन पर काफी समय इंतजार करना पड़ा। भिवानी पहुंचने के बाद अन्य साधन या आगे की ट्रेन पकड़ने वाले यात्रियों को भी परेशानी हुई। यात्रियों ने बताया कि देरी से उनकी यात्रा का पूरा कार्यक्रम प्रभावित हुआ।
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समय पर संचालन और सूचना देने की मांग
यात्रियों ने रेलवे से ट्रेनों का संचालन निर्धारित समय के अनुसार सुनिश्चित करने की मांग की। उन्होंने कहा कि ट्रेन के देरी से चलने की स्थिति में यात्रियों को समय पर इसकी जानकारी उपलब्ध कराई जानी चाहिए। करीब चार घंटे की देरी को लेकर यात्रियों में नाराजगी भी देखने को मिली।
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रेलवे ट्रेन स्टेटस के अनुसार ट्रेन रविवार को दोपहर करीब 2:12 बजे भिवानी जंक्शन पहुंची और 2:21 बजे यहां से रवाना हुई। इस तरह ट्रेन निर्धारित समय से लगभग चार घंटे देरी से भिवानी पहुंची। दिल्ली से भिवानी के बीच सफर करने वाले यात्रियों के लिए यह ट्रेन महत्वपूर्ण मानी जाती है।
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ट्रेन के लंबे समय तक देरी से चलने के कारण यात्रियों को स्टेशन पर काफी समय इंतजार करना पड़ा। भिवानी पहुंचने के बाद अन्य साधन या आगे की ट्रेन पकड़ने वाले यात्रियों को भी परेशानी हुई। यात्रियों ने बताया कि देरी से उनकी यात्रा का पूरा कार्यक्रम प्रभावित हुआ।
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समय पर संचालन और सूचना देने की मांग
यात्रियों ने रेलवे से ट्रेनों का संचालन निर्धारित समय के अनुसार सुनिश्चित करने की मांग की। उन्होंने कहा कि ट्रेन के देरी से चलने की स्थिति में यात्रियों को समय पर इसकी जानकारी उपलब्ध कराई जानी चाहिए। करीब चार घंटे की देरी को लेकर यात्रियों में नाराजगी भी देखने को मिली।