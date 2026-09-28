Bhiwani News: 13.28 ग्राम हेरोइन सहित दो नशा तस्कर गिरफ्तार

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सीआईए स्टाफ के उप निरीक्षक राजेश पुलिस टीम के साथ गांव जाटू लुहारी में गश्त कर रहे थे। इसी दौरान सूचना मिली कि दो युवक मोटरसाइकिल पर बवानीखेड़ा से भिवानी की ओर नशीला पदार्थ लेकर आ रहे हैं। सूचना के आधार पर पुलिस ने बवानीखेड़ा बाईपास पुल के नीचे नाकाबंदी की। मोटरसाइकिल सवार दोनों युवकों को रोककर तलाशी ली गई तो हेरोइन बरामद हुई।जांच में सामने आया कि आरोपी हेरोइन को भिवानी में बेचने के उद्देश्य से लेकर आ रहे थे। पुलिस ने तस्करी में प्रयुक्त मोटरसाइकिल भी जब्त कर ली। आरोपी शिवम के खिलाफ पहले भी एनडीपीएस एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज है। थाना बवानीखेड़ा में दोनों आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली है। रविवार को दोनों आरोपियों को अदालत में पेश किया गया, जहां से न्यायालय के आदेश पर उन्हें न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया।