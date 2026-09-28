जनता के बीच जाकर काम करेगी कांग्रेस : बीरेंद्र

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भिवानी। पूर्व केंद्रीय मंत्री चौ. बीरेंद्र सिंह ने कहा कि लंबे इंतजार के बाद कांग्रेस का संगठन तैयार हुआ है और अब पार्टी जनता के बीच जाकर काम करेगी। उन्होंने कार्यकर्ताओं से मतभेद भुलाकर एकजुट होने और संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत करने का आह्वान किया।वे रविवार को जाट धर्मशाला में आयोजित जिला स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। सम्मेलन में लोहारू, तोशाम, भिवानी और बवानीखेड़ा विधानसभा क्षेत्रों से बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। बैठक में बूथ स्तर पर संगठन विस्तार, किसानों की समस्याओं, युवाओं के रोजगार और महंगाई सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई। कांग्रेस प्रवक्ता अशोक सिवाच ने यह जानकारी दी।पूर्व सांसद बृजेन्द्र सिंह ने चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया कि संविधान और नागरिकों के मताधिकार को लेकर गंभीर चिंता पैदा हुई है। उन्होंने भाजपा में गुटबाजी का आरोप लगाते हुए सरकार की कार्यप्रणाली पर भी निशाना साधा। हरियाणा में कानून-व्यवस्था और नशे के मुद्दे पर उन्होंने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को भी घेरा।सम्मेलन के बाद कार्यकर्ताओं ने मशाल जुलूस निकाला। कार्यकर्ताओं ने चुनाव प्रक्रिया से जुड़े मुद्दों को गांव-गांव और घर-घर तक पहुंचाने का संकल्प लिया। कार्यक्रम में पूर्व सीपीएस रण सिंह मान, प्रहलाद सिंह गिल्लाखेड़ा सहित अनेक पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे।