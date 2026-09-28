Bhiwani News: एमओटीपी के विरोध में नर्सिंग कैडर ने किया आंदोलन का एलान

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नर्सिंग ऑफिसर्स वेलफेयर एसोसिएशन हरियाणा की प्रदेश अध्यक्ष विनीता बांगड़ ने बताया कि एसोसिएशन पहले ही मंत्रियों और अधिकारियों को ज्ञापन देकर एमओटीपी से नर्सिंग स्टाफ को होने वाली परेशानियों से अवगत करा चुकी है। इसके बावजूद अब तक कोई सकारात्मक कदम नहीं उठाया गया। उन्होंने कहा कि मांगों पर कार्रवाई नहीं होने पर आंदोलन को आगे बढ़ाया जा सकता है।एसोसिएशन का कहना है कि नर्सिंग स्टाफ की कार्यप्रणाली अन्य विभागों से अलग है। नर्सिंग कर्मचारी अस्पतालों में दिन-रात और अलग-अलग शिफ्टों में सेवाएं देते हैं। इसी को देखते हुए एसोसिएशन ने नर्सिंग कैडर को मॉडल ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी से अलग रखने की मांग की है। प्रदेश अध्यक्ष ने सरकार से नर्सिंग स्टाफ की समस्याओं पर विचार कर उचित समाधान करने की मांग की।विनीता बांगड़ के अनुसार,30 सितंबर और 1 अक्तूबर को प्रदेशभर के स्वास्थ्य संस्थानों में नर्सिंग स्टाफ काले बिल्ले लगाकर ड्यूटी करेगा। इसके बाद 5, 6 और 7 अक्तूबर को सुबह 10 से दोपहर 12 बजे तक दो घंटे की सांकेतिक हड़ताल की जाएगी। उन्होंने बताया कि यह निर्णय पॉलिसी के विरोध में प्रदेशभर के नर्सिंग कैडर की ओर से लिया गया है।