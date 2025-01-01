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पदक हासिल करने के बाद श्रीपाल यादव ने फोन पर बताया कि सेना में रहते हुए अनुशासन और कठिन परिस्थितियों का सामना करने की जो सीख मिली, वह आज भी उनके जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है।उन्होंने युवाओं से आह्वान किया कि वे अपने दैनिक जीवन में व्यायाम और खेलों को शामिल करें तथा फिटनेस को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं। नियमित दौड़ और शारीरिक गतिविधियां न केवल शरीर को स्वस्थ रखती हैं, बल्कि व्यक्ति में आत्मविश्वास और सकारात्मक सोच भी विकसित करती हैं। भूतपूर्व सैनिक के रूप में देश सेवा के बाद खेल के क्षेत्र में उनकी सक्रियता और फुल मैराथन पूरी करने का जज्बा युवाओं के लिए प्रेरणादायक है।