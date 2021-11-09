Bhiwani News: सिटी में आज
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Thu, 08 Oct 2026 01:43 AM IST
Updated Thu, 08 Oct 2026 01:43 AM IST
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समाधान शिविर
लघु सचिवालय : समाधान शिविर का आयोजन लघु सचिवालय स्थित डीआरडीए हॉल में सुबह दस बजे से।
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धार्मिक
भागवत कथा : विकास नगर स्थित द्वारिकाधीश मंदिर में भागवत कथा का आयोजन दोपहर दो बजे से।
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कृष्ण कथा : मंगेज भवन में कृष्ण कथा का आयोजन दोपहर दो बजे से
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लघु सचिवालय : समाधान शिविर का आयोजन लघु सचिवालय स्थित डीआरडीए हॉल में सुबह दस बजे से।
धार्मिक
भागवत कथा : विकास नगर स्थित द्वारिकाधीश मंदिर में भागवत कथा का आयोजन दोपहर दो बजे से।
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कृष्ण कथा : मंगेज भवन में कृष्ण कथा का आयोजन दोपहर दो बजे से