Noida News: जिले के 25,858 मतदाता करेंगे उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला

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एमएलसी चुनाव: 23 अक्तूबर को होगा मतदान, जिले में कुल 42 बूथों पर होगा मतदान

माई सिटी रिपोर्टर

ग्रेटर नोएडा। उत्तर प्रदेश विधान परिषद मेरठ खंड स्नातक एवं शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों के उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करने में जिले के मतदाताओं की अहम भूमिका होगी। यहां 25858 मतदाता हैं। जो 23 अक्तूबर को 42 बूथों पर मतदान करेंगे। हालांकि अभी बूथों की संख्या में बदलाव हो सकता हैं। वहीं मतदान को लेकर प्रशासन ने तैयारी शुरू कर दी हैं।प्रशासनिक अफसरों ने बताया कि एमएलसी चुनाव में आज नामांकन की आखिरी दिन होगा। जबकि 23 अक्तूबर को मतदान का दिन होगा। जिले में स्नातक सीट के कुल मतदाता 12754 हैं। इनके लिए 13 मतदान केंद्र और 25 मतदान बूथ बनाए गए हैं। वहीं शिक्षक खंड सीट पर 13104 मतदाता हैं। उनके मतदान के लिए भी 13 केंद्र और 17 बूथ बनाए गए हैं। अफसरों ने बताया कि कुल 42 बूथों पर मतदान होगा। हालांकि अभी बूथों में बदलाव हो सकते हैं। हालांकि वर्ष 2020 के एमएलसी चुनाव में कुल 21716 मतदाता थे। इस बार मतदाताओं की संख्या में इजाफा हुआ हैं।