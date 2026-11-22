Noida News: लखनऊ-बंगलूरु समेत तीन फ्लाइट देरी से हुईं रवाना
नोएडा ब्यूरो
Updated Sun, 22 Nov 2026 09:08 PM IST
Updated Sun, 22 Nov 2026 09:08 PM IST
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यमुना सिटी। नोएडा एयरपोर्ट से रविवार को तीन फ्लाइटें देरी से रवाना हुईं। इसमें दोपहर 2:35 बजे इंडिगो एयरलाइंस की फ्लाइट संख्या 6ई2456 दोपहर 3 बजकर तीन मिनट बजे रवाना हुई। इसी तरह दोपहर 3:20 बजे लखनऊ के लिए उड़ान भरने वाली इंडिगो एयरलाइंस की फ्लाइट संख्या 6ई2722 दोपहर 3:54 बजे रवाना हो पाई। वहीं दोपहर 3:20 बजे कोलकाता के लिए उड़ान भरने वाली अकासा एयरलाइंस की फ्लाइट संख्या क्यूपी1268 दोपहर 3:37 बजे रवाना हो सकी। ब्यूरो
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