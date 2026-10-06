'हर 100 रुपये का एक ही सीरियल नंबर': ग्रेटर नोएडा में जाली नोट छापने वाले गिरोह का पर्दाफाश, 2.54 लाख बरामद

ईकोटेक प्रथम थाना पुलिस और एसओजी ग्रेटर नोएडा जोन की संयुक्त टीम ने जाली नोटों की छपाई और तस्करी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश करते हुए तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से 100-100 रुपये के 2549 जाली नोट बरामद हुए हैं। इनकी कुल कीमत 2,54,900 रुपये है। पुलिस ने मौके से नोटों की छपाई में इस्तेमाल होने वाला प्रिंटर, कटिंग मशीन, स्कॉर्पियो और चार मोबाइल फोन समेत अन्य दस्तावेज भी बरामद किए हैं।

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एडीसीपी ग्रेटर नोएडा अभय कुमार मिश्र ने बताया कि आरोपियों ने असली नोट को स्कैन करने के बाद प्रिंटर की मदद से उसके सीरियल नंबर वाले जाली नोट तैयार किए थे। इसके बाद कटिंग मशीन से नोटों को काटकर गड्डियां तैयार की जाती थीं। पुलिस का कहना है कि आरोपी इन नोटों को बाजार में चलाने और बेचने की तैयारी में थे।कोतवाली प्रभारी अरविंद वर्मा ने बताया कि सोमवार की रात ईकोटेक प्रथम थाना क्षेत्र के सिरसा गोलचक्कर पर पुलिस टीम वाहनों की चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान स्कॉर्पियो को रोककर तलाशी ली गई। गाड़ी में तीन युवक सवार थे। तलाशी के दौरान 100-100 रुपये के 2549 जाली नोट बरामद हुए। प्रारंभिक जांच में सामने आया कि सभी नोटों पर एक ही सीरियल नंबर छपा हुआ था। पुलिस ने गाड़ी में सवार तीनों युवकों को गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों की पहचान बन्टी अत्री (23), खुशदिल (21) और उपेंद्र कुमार (25) के रूप में हुई है। तीनों अलीगढ़ जिले के अलग-अलग गांवों के रहने वाले हैं।पुलिस की पूछताछ में सामने आया कि आरोपी पहले असली नोट को स्कैन करते थे। इसके बाद प्रिंटर की मदद से उसी सीरियल नंबर वाले नोटों की छपाई की जाती थी। छपे हुए नोटों को मशीन की सहायता से काटकर वास्तविक नोट के आकार में तैयार किया जाता था। पुलिस के मुताबिक, आरोपियों ने जाली नोटों को गड्डियों के रूप में तैयार करने का तरीका भी अपना रखा था। आरोपियों द्वारा तैयार की गई गड्डियों के ऊपर और नीचे असली नोट लगाए जाते थे, ताकि पहली नजर में पूरी गड्डी असली दिखाई दे। इसके अलावा गड्डी के सिरे पर केनरा बैंक के डिपॉजिट फार्म को रबर बैंड से लगाया जाता था। इस तरीके से आरोपियों का मकसद जाली नोटों की गड्डियों को असली नोटों की गड्डी जैसा दिखाकर बाजार में खपाना था।