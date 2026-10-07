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Noida News: जहांगीरपुर में सुंदरकांड पाठ का आयोजन

Wed, 07 Oct 2026 07:33 PM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Wed, 07 Oct 2026 07:33 PM IST
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Sundarkand Recitation Organized in Jahangirpur
जहांगीरपुर (संवाद)।
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कस्बे में आयोजित श्रीमद्भागवत कथा के दौरान मंगलवार रात श्री बालाजी सेवा समिति की ओर से सुंदरकांड पाठ व संकीर्तन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में संगीत वादकों ने भजनों और चौपाइयों के माध्यम से भगवान हनुमान के जीवन, भक्ति और अतुलित पराक्रम का वर्णन किया। संगीतमय पाठ पर झूमते हुए श्रद्धालुओं ने भक्ति रस का आनंद लिया। इस दौरान नीरज शर्मा गणपति, आचार्य सुधीर शर्मा, धर्मवीर सिंह बाबा, अनमोल मीणा, सौरभ ठाकुर और प्रमोद सूर्यवंशी सहित अन्य श्रद्धालु मौजूद रहे।
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