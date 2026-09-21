Noida News: सेंट हूड कॉन्वेंट के छात्रों ने हासिल किया तीसरा स्थान

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ग्रेटर नोएडा। भारत को जानो प्रतियोगिता में सेंट हूड कॉन्वेंट स्कूल के छात्रों ने जूनियर और सीनियर दोनों वर्गों में तीसरा स्थान हासिल किया। प्रतियोगिता का आयोजन 20 सितंबर को दिल्ली के मोहन कुंज में किया गया। इसमें विभिन्न विद्यालयों के विद्यार्थियों ने हिस्सा लिया। छात्रों ने भारत के इतिहास, संस्कृति, भूगोल, परंपराओं और सामान्य ज्ञान से जुड़े सवालों के आत्मविश्वास से जवाब दिए। प्रधानाचार्य डॉ. आशा शर्मा ने कहा कि ऐसी प्रतियोगिताएं विद्यार्थियों के ज्ञान का विस्तार करने के साथ उनमें आत्मविश्वास और टीम भावना विकसित करती हैं। ब्यूरो