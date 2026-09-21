Noida News: स्मैश क्रिकेट क्लब टीम ने 79 रन से मारी बाजी

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नोएडा (संवाद)। सेक्टर-128 स्थित न्यूलैंड्स क्रिकेट मैदान में न्यूलैंड्स प्रीमियर लीग सीजन 12 का मैच खेला गया। रविवार को हुए इस लीग मैच में स्मैश क्रिकेट क्लब टीम ने बेहतर गेंदबाजी करते मैच जीत लिया। पहले मैदान में उतरी स्मैश क्रिकेट क्लब टीम ने 20 ओवर में आठ विकेट के नुकसान पर 194 रन बनाए। लक्ष्य का पीछा करने उतरी हैरिकेन टीम 15.4 ओवर में ऑल आउट हो गई और स्मैश क्रिकेट क्लब टीम ने 79 रन से मैच में जीत दर्ज की। नाबाद 79 रन बनाकर राहुल चौहान मैन ऑफ द मैच बने। तीन विकेट गिराकर सुधीर त्यागी बेस्ट बॉलर बने।