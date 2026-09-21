Noida News: डीजी सेट के प्रदूषण पर उद्यमियों को दिए दिशा-निर्देश
नोएडा ब्यूरो
Updated Mon, 21 Sep 2026 08:55 PM IST
Updated Mon, 21 Sep 2026 08:55 PM IST
विज्ञापन
फोटो-
-प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने एनईए में आयोजित की कार्यशाला, पर्यावरणीय मानकों के पालन पर जोर
नोएडा। सेक्टर-6 स्थित नोएडा एंटरप्रेन्योर्स एसोसिएशन (एनईए) में सोमवार को प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने औद्योगिक इकाइयों के लिए जागरूकता कार्यशाला आयोजित की। अधिकारियों ने उद्यमियों को डीजी सेट के संचालन, उत्सर्जन मानकों, प्रदूषण नियंत्रण उपकरणों, नियमित रखरखाव और ईंधन की गुणवत्ता संबंधी दिशा-निर्देश दिए। क्षेत्रीय अधिकारी रितेश तिवारी और सहायक अभियंता किशन सिंह ने उद्यमियों के सवालों के जवाब भी दिए। कार्यक्रम में एनईए के पदाधिकारियों समेत बड़ी संख्या में उद्यमी मौजूद रहे। ब्यूरो
विज्ञापन
-प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने एनईए में आयोजित की कार्यशाला, पर्यावरणीय मानकों के पालन पर जोर
नोएडा। सेक्टर-6 स्थित नोएडा एंटरप्रेन्योर्स एसोसिएशन (एनईए) में सोमवार को प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने औद्योगिक इकाइयों के लिए जागरूकता कार्यशाला आयोजित की। अधिकारियों ने उद्यमियों को डीजी सेट के संचालन, उत्सर्जन मानकों, प्रदूषण नियंत्रण उपकरणों, नियमित रखरखाव और ईंधन की गुणवत्ता संबंधी दिशा-निर्देश दिए। क्षेत्रीय अधिकारी रितेश तिवारी और सहायक अभियंता किशन सिंह ने उद्यमियों के सवालों के जवाब भी दिए। कार्यक्रम में एनईए के पदाधिकारियों समेत बड़ी संख्या में उद्यमी मौजूद रहे। ब्यूरो