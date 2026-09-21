Noida News: पानीपत में नोएडा के खिलाड़ी परेशान, व्यवस्था पर उठाए सवाल

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फोटो-संवाद न्यूज एजेंसीनोएडा। पानीपत में 21 सितंबर से शुरू हुई सीबीएसई नेशनल आर्चरी चैंपियनशिप में हिस्सा लेने पहुंचे नोएडा के खिलाड़ियों ने आयोजन स्थल पर व्यवस्थाओं को लेकर परेशानी होने का आरोप लगाया है। खिलाड़ियों के अनुसार, प्रतियोगिता से दो दिन पहले ही उन्हें आयोजन स्थल पर पहुंचने के लिए बुला लिया गया था, लेकिन इसके बावजूद ठहरने और मूलभूत सुविधाओं की उचित व्यवस्था नहीं है। कुछ बाथरूम खराब हैं और नहाने की भी पर्याप्त सुविधा नहीं मिल रही है।खिलाड़ियों का कहना है कि प्रतियोगिता के मुकाबले 21 सितंबर से शुरू होने थे, लेकिन तय तारीख तक कोई मुकाबला शुरू नहीं हुआ। प्रतियोगिता कब से शुरू होगी, इसकी भी उन्हें स्पष्ट जानकारी नहीं दी जा रही है। इससे खिलाड़ियों में असमंजस की स्थिति बनी हुई है।खिलाड़ियों की बात-बाथरूम की स्थिति ठीक नहीं है। रोजमर्रा की सुविधाओं के लिए खिलाड़ियों को परेशानी उठानी पड़ रही है। -भूमि यादवप्रतियोगिता में खेलने आए हैं, लेकिन रहने और अन्य सुविधाओं को लेकर काफी दिक्कत हो रही है। -अरायना गोविलरहने की उचित व्यवस्था नहीं है। कुछ बाथरूम खराब हैं और नहाने की सुविधा भी पर्याप्त नहीं है। प्रतियोगिता शुरू होने की निश्चित तारीख भी नहीं बताई जा रही है। -सौरव प्रसाद, कोच