Noida News: वाहन खड़ा करने रोका तो महिला से की मारपीट
नोएडा ब्यूरो
Updated Mon, 21 Sep 2026 08:54 PM IST
Updated Mon, 21 Sep 2026 08:54 PM IST
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जहांगीरपुर। जेवर के जहांगीरपुर कस्बे में बाइक हटाने के मामूली विवाद में महिला के साथ मारपीट करने का मामला सामने आया है। महिला के भाई ने शिकायत देकर प्राथमिकी दर्ज कराई है। जिसके बाद पुलिस मामले की जांच कर रही है। कस्बा निवासी नरेश ने बताया कि रविवार को पड़ोसी युवक ने उनके घर के सामने बाइक खड़ी कर दी थी। जब उसकी बहन ने बाइक हटाने के लिए कहा तो आरोपियों ने उनके साथ मारपीट शुरू कर दी और उन्हें घायल कर दिया। जिसके बाद नजदीक के अस्पताल में उनका इलाज कराया गया। शिकायत के आधार पर पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है।
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