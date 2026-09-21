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Hindi News ›   Delhi NCR ›   Noida News ›   Challans issued to 6,607 vehicles for traffic violations; 20 vehicles seized.

Noida News: यातायात नियम तोड़ने पर 6607 वाहनों के चालान, 20 सीज

Mon, 21 Sep 2026 08:58 PM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Mon, 21 Sep 2026 08:58 PM IST
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Challans issued to 6,607 vehicles for traffic violations; 20 vehicles seized.
नोएडा। यातायात पुलिस ने सोमवार को अभियान चलाकर नियमों का उल्लंघन करने पर 6607 वाहनों के ई-चालान किए और 20 वाहन सीज किए। इनमें 2546 मैनुअल और 4061 चालान आईएसटीएमएस कैमरों से किए गए। बिना हेलमेट 2203, नो पार्किंग में 529, फॉल्टी नंबर प्लेट 436, ओवरस्पीड 428, विपरीत दिशा में 455 और ब्लैक फिल्म के 12 वाहनों पर कार्रवाई की गई। छिजारसी के कंपोजिट विद्यालय में छात्रों को सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक किया गया। ब्यूरो
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