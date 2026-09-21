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Noida News: एनएसएच 11 टीम ने 32 रन से जीता मैच

Mon, 21 Sep 2026 08:56 PM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Mon, 21 Sep 2026 08:56 PM IST
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The NSH 11 team won the match by 32 runs.
नोएडा (संवाद)। सेक्टर-115 देवभूमि स्टेडियम में नाइट राइडर्स सीजन 6 का लीग मैच खेला गया। इस लीग मैच में एनएसएच 11 टीम बेहतर बल्लेबाजी करते हुए जीत दर्ज की। पहले मैदान में उतरी एनएसएच 11 टीम ने 20 ओवर में तीन विकेट के नुकसान पर 223 रन बनाए। जवाब में उतरी रनपैसा टीम 20 ओवर में 191 रन ही बना पाई और एनएसएच 11 टीम ने 32 रन से मैच जीत लिया। नाबाद 122 रन बनाकर सुनील कुमार मैन ऑफ द मैच बने। वहीं तीन विकेट गिराकर अंकित सिंघल बेस्ट बॉलर बने।
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