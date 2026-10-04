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Noida News: बैडमिंटन में आज सेमीफाइनल और फाइनल

Sun, 04 Oct 2026 08:22 PM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Sun, 04 Oct 2026 08:22 PM IST
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Semi-finals and finals in badminton today
संवाद न्यूज एजेंसी।
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नोएडा। सेक्टर-131 स्थित प्रोमेथियस स्कूल में चल रही इंटरनेशनल स्कूल स्पोर्ट्स ऑर्गनाइजेशन बैडमिंटन प्रतियोगिता में आज अंडर-14, अंडर-17 और अंडर-19 वर्ग के सेमीफाइनल और फाइनल मुकाबले खेले जाएंगे। बालक अंडर-14 के सेमीफाइनल में जयश्री पेरिवाल ग्लोबल स्कूल के माधव शर्मा का सामना कोठारी इंटरनेशनल स्कूल के शौर्य कालरा से होगा। दूसरे मुकाबले में रस्तुमजी कैम्ब्रिज इंटरनेशनल स्कूल के स्वरूप सचिन इंदुलकर और द इंडियन पब्लिक स्कूल के आर. रक्षन आमने-सामने होंगे।




बालक अंडर-17 में विट्टी इंटरनेशनल स्कूल, मुंबई के प्रतिम मणिहार और माउंट लिटेरा इंटरनेशनल स्कूल के विहान राठी भिड़ेंगे। दूसरे सेमीफाइनल में फाउंटेनहेड स्कूल के मुहम्मद अयान पटेल और बॉम्बे इंटरनेशनल स्कूल के अक्षत रायसुराना के बीच मुकाबला होगा। बालिका अंडर-17 में एसएनबीपी वर्ल्ड स्कूल, पुणे की मनीषा थिरुकोंडा विष्णु कुमार और चिंटेल्स स्कूल की सान्विका गुप्ता आमने-सामने होंगी। दूसरा सेमीफाइनल द गौडियम स्कूल की अर्चिता नितिन जोशी और चार्वी पेट्टा के बीच होगा।
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सुबह 11 बजे फाइनल मुकाबले शुरू होंगे। बालिका अंडर-19 फाइनल में सियोना गाला और टीस्ता, जबकि बालक अंडर-19 में दक्ष गेहलोत और पुष्कर श्रीराम भिड़ेंगे।
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