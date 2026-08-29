Noida News: रौनीजा अंडरपास की सड़कें जर्जर
नोएडा ब्यूरो
Updated Sat, 29 Aug 2026 08:27 PM IST
Updated Sat, 29 Aug 2026 08:27 PM IST
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यमुना सिटी।
रौनीजा गांव स्थित यमुना एक्सप्रेसवे अंडरपास की सड़कें पूरी तरह जर्जर हो गई हैं, जिससे वाहन चालकों और राहगीरों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अंडरपास के नीचे बारिश का पानी भर जाने से आवागमन बाधित हो जाता है। ग्रामीण अभिषेक, गिरिराज और दानवीर ने संबंधित अधिकारियों से जर्जर सड़कों की जल्द मरम्मत कराने और अंडरपास में जलभराव की समस्या से निपटने की मांग की है। ब्यूरो
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रौनीजा गांव स्थित यमुना एक्सप्रेसवे अंडरपास की सड़कें पूरी तरह जर्जर हो गई हैं, जिससे वाहन चालकों और राहगीरों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अंडरपास के नीचे बारिश का पानी भर जाने से आवागमन बाधित हो जाता है। ग्रामीण अभिषेक, गिरिराज और दानवीर ने संबंधित अधिकारियों से जर्जर सड़कों की जल्द मरम्मत कराने और अंडरपास में जलभराव की समस्या से निपटने की मांग की है। ब्यूरो