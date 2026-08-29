Noida News: महंत रामदास की पुण्यतिथि मनाई
नोएडा ब्यूरो
Updated Sat, 29 Aug 2026 08:55 PM IST
Updated Sat, 29 Aug 2026 08:55 PM IST
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नोएडा (संवाद)। सलारपुर स्थित प्राचीन काली मंदिर में शनिवार को महंत रामदास महाराज की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया। महंत चंद्रशेखर गिरी महाराज के निर्देशन में हवन-पूजन, कन्या पूजन और विशाल भंडारे का आयोजन हुआ। मुख्य यजमान भारतीय किसान यूनियन के जिलाध्यक्ष अशोक भाटी रहे। कार्यक्रम में पंडित राजेश मिश्रा, मनोज त्यागी, सिंहराज गुर्जर, अजय गुर्जर समेत बड़ी संख्या में क्षेत्रवासी और श्रद्धालु मौजूद रहे।
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