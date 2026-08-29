Noida News: 72 छात्रों ने की वैश्विक मुद्दों पर चर्चा

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यमुना सिटी।

गलगोटियाज विश्वविद्यालय के सेंटर फॉर डिप्लोमेसी, डायलॉग एंड डिबेट्स की दो दिवसीय गलगोटियाज जी-20 शिखर सम्मेलन मॉडल जी-20 सिमुलेशन का आयोजन किया गया। एक विश्व, साझा भविष्य विषय पर आधारित इस सम्मेलन में देश भर से आए करीब 72 छात्र प्रतिनिधियों ने जी-20 सदस्य देशों के राजनयिकों की भूमिका निभाई। सम्मेलन के दौरान पांच प्रमुख समितियों जी-20 लीडर्स समिट, आईएमएफ, क्लाइमेट वर्किंग ग्रुप सहित विभिन्न विषयों पर मंथन किया गया। उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले प्रतिनिधियों को पुरस्कृत किया गया। यूएनएससी में डेनमार्क, जी-20 लीडर्स समिट में अंगोला तथा आईएमएफ समिति में जापान के प्रतिनिधियों ने बेस्ट डेलीगेट का खिताब जीता। विश्वविद्यालय के सीईओ डॉ. ध्रुव गलगोटिया ने कहा कि ऐसे आयोजनों से छात्रों में वैश्विक कूटनीति, नीति निर्माण और नेतृत्व क्षमता का विकास होता है।

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