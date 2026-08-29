फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi NCR ›   Noida News ›   Daughters of the district will show their strength in Ballia

Noida News: बलिया में दिखाएंगी दम जिले की बेटियां

Sat, 29 Aug 2026 08:56 PM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Sat, 29 Aug 2026 08:56 PM IST
विज्ञापन
Daughters of the district will show their strength in Ballia
दिशु तोमर
फोटो
विज्ञापन

संवाद न्यूज एजेंसी
-मेरठ मंडल टीम में चयनित खिलाड़ियों ने पूरी की तैयारी

नोएडा। जिले की पांच बेटियां रविवार को बलिया में प्रदेश स्तर पर अपने खेल का दम दिखाएंगी। मेरठ मंडल की टीम में चयनित दिशु तोमर, शैली, वंशिका, हेमलता और वर्तिका उत्तर प्रदेश राज्य स्तरीय बालिका फुटबॉल चैंपियनशिप में मैदान पर उतरेंगी। प्रतियोगिता का आगाज 30 अगस्त से बलिया के वीर लोरिक स्पोर्ट्स स्टेडियम में होगा। खिलाड़ी एक दिन पहले ही बलिया पहुंच चुकी हैं और मुकाबलों को लेकर अपनी पूरी तैयारी कर चुकी हैं।
गाजियाबाद में 22 अगस्त को हुए ट्रायल में करीब 70 बालिका खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया था। नोएडा स्टेडियम से 10 खिलाड़ी ट्रायल देने पहुंची थीं। इनमें से पांच खिलाड़ियों का चयन मेरठ मंडल की टीम के लिए हुआ। चयन के बाद खिलाड़ियों ने नियमित अभ्यास के साथ फिटनेस, पासिंग, बॉल कंट्रोल और टीम गेम पर विशेष मेहनत की। अब प्रदेश के अलग-अलग मंडलों की टीमों के बीच होने वाले मुकाबलों में नोएडा की ये बेटियां अपनी प्रतिभा दिखाएंगी।
विज्ञापन

कोच अनादि बरुआ ने कहा कि पांचों खिलाड़ियों ने प्रतियोगिता के लिए कड़ी मेहनत की है और अपनी तैयारी पूरी कर ली है। अब उन्हें मैदान पर आत्मविश्वास के साथ अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना है। उम्मीद है कि खिलाड़ी मेरठ मंडल की टीम को सफलता दिलाने के लिए पूरा पुरजोर कोशिश करेंगे।
विज्ञापन
विज्ञापन

--
कोट-फोटो
हमने इसके लिए लगातार अभ्यास किया है। अब मैदान पर अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर टीम को जीत दिलाने की कोशिश रहेगी।
-दिशु तोमर फुटबॉल खिलाड़ी
---
कोट फोटो
मेरठ मंडल की टीम में चयन होना मेरे लिए गर्व की बात है। प्रतियोगिता के लिए हमारी तैयारी पूरी है। आज मैदान में अपना दम दिखाऊंगी।
-शैली -फुटबॉल खिलाड़ी
---
कोट- फोटो
ट्रायल के बाद से ही हमने प्रतियोगिता को लेकर खूब अभ्यास किया है। अब राज्य स्तर पर खेलने का मौका मिला है, इसलिए पूरी ताकत के साथ प्रदर्शन करने का लक्ष्य है।
- वंशिका- फुटबॉल खिलाड़ी
कोट- फोटो
प्रदेश स्तर पर खेलना गर्व की बात है । हमने अपनी फिटनेस और खेल पर काफी मेहनत की है। उम्मीद है कि टीम के लिए अच्छा प्रदर्शन करेंगे।”
हेमलता- फुटबॉल खिलाड़ी
---
कोट फोटो
मेरठ मंडल की टीम में चयन से बहुत खुशी हुई है। बलिया में होने वाले मुकाबलों के लिए पूरी तरह तैयार हूं।
वर्तिका- फुटबॉल खिलाड़ी
--

दिशु तोमर

दिशु तोमर

दिशु तोमर

दिशु तोमर

दिशु तोमर

दिशु तोमर

दिशु तोमर

दिशु तोमर

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed