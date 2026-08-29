Noida News: हरिनाम की धुन में झूमे लोग

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नोएडा (संवाद)। श्रीकृष्ण जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में इस्कॉन मंदिर की ओर से शनिवार को सेक्टर-105 में प्रभात फेरी निकाली गई। हरे कृष्ण-हरे राम के संकीर्तन और मंजिरे की धुन से पूरा क्षेत्र भक्तिमय हो गया। बड़ी संख्या में श्रद्धालु प्रभात फेरी में शामिल हुए। प्रभात फेरी के सेक्टर-105 पहुंचने पर आरडब्ल्यूए अध्यक्ष दिव्य कृष्णात्रेय के आवास पर संतों और श्रद्धालुओं का स्वागत किया गया।