Noida News: छात्र-छात्राओं ने मनाया पर्व

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जहांगीरपुर (संवाद)। महाराजा अग्रसेन इंटर कॉलेज में शनिवार को छात्र-छात्राओं ने रक्षाबंधन पर्व मनाया। छात्राओं ने छात्रों को राखी बांधी और एक साथ मिलकर उत्साह से त्योहार मनाया। विद्यालय के प्रबंधक पवन छौंकर अपने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि यह पर्व भाई-बहन के अटूट प्रेम का प्रतीक है। प्रधानाचार्या अनुपम शर्मा, शिव कुमार राज, पृथ्वीराज चौहान, जयप्रकाश सिंह, राजेन्द्र सिंह, बॉबी शर्मा, शिवकुमार शर्मा समेत विभिन्न शिक्षक व विद्यार्थी मौजूद रहे।