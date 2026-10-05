विपक्षी दलों का विरोध राष्ट्रहित के खिलाफ: पाराशर

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लोकतंत्र सेनानी एवं वरिष्ठ अधिवक्ता किशन लाल पाराशर ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को कर्तव्यनिष्ठ और निष्पक्ष अधिकारी बताया है। मतदाता सूची से फर्जी व बांग्लादेशी घुसपैठियों के नाम हटाने की कार्रवाई नियम संगत है और इससे देश को सुरक्षा मिलेगी। पाराशर ने कहा कि भारत कोई धर्मशाला नहीं है, जहां विदेशी आकर मतदाता बन जाएं। फर्जी मतदाताओं को सूची में शामिल कराने की जांच होनी चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्षी दल इस मुद्दे पर अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं। कांग्रेस और विपक्ष का यह विरोध देशहित के खिलाफ है।