Noida News: दिल्ली में प्रतिबंधित विदेशी सिगरेट की बड़ी खेप जब्त, एक गिरफ्तार

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नई दिल्ली। उत्तरी जिला पुलिस ने 78,800 प्रतिबंधित विदेशी सिगरेट जब्त कर 45 वर्षीय एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी पर अवैध रूप से तंबाकू उत्पादों के भंडारण और बिक्री का आरोप है। उत्तरी जिला पुलिस उपायुक्त निहारिका भट्ट ने बताया कि जब्त सिगरेट नौ अंतरराष्ट्रीय ब्रांड की हैं और इनमें भारतीय कानून के तहत अनिवार्य सचित्र स्वास्थ्य चेतावनी अंकित नहीं थी। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि पुलिस को खारी बावली इलाके की एक दुकान में आयातित सिगरेट के अवैध रूप से भंडारण की सूचना मिली थी। इसके आधार पर पुलिस ने सात अक्टूबर को परिसर में छापा मारा और मौके से आरोपी जुनैद अहमद को पकड़ लिया। पुलिस ने बताया कि मामले में प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है और सिगरेट की अवैध खरीद, भंडारण तथा बिक्री के स्रोत और नेटवर्क का पता लगाने के लिए आगे की जांच की जा रही है।