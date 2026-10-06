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Noida News: खुर्राट और स्टार इलेवन ने जीता मुकाबला

Tue, 06 Oct 2026 08:25 PM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Tue, 06 Oct 2026 08:25 PM IST
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Khurrat and Star Eleven won the match.
नोएडा (संवाद)।
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सेक्टर-21ए स्थित नोएडा स्टेडियम में 26वें कैप्टन शशिकांत शर्मा मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट के दूसरे दिन दो मुकाबले खेले गए। पहले मैच में गत विजेता खुर्राट इलेवन ने पायनियर क्रिकेट क्लब को पांच विकेट से हराया। पायनियर ने 19.2 ओवर में 111 रन बनाए, जिसे खुर्राट ने 16 ओवर में पांच विकेट खोकर हासिल कर लिया। 56 रन बनाने वाले हरीश को मेन ऑफ द मैच चुना गया। दूसरे मुकाबले में स्किल इंडिया पावर ने चार विकेट पर 202 रन बनाए। जवाब में स्टार इलेवन ने पांच गेंद शेष रहते छह विकेट खोकर 203 रन बनाकर जीत दर्ज की। निशांत मावी को मेन ऑफ द मैच चुना गया।

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