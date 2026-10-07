Noida News: सात विकेट से जीती जेकेजी वॉरियर्स-11

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ग्रेटर नोएडा (संवाद)। ग्रेटर नोएडा वेस्ट स्थित सेंचुरियन क्रिकेट मैदान पर चल रहे सेंचुरियन कप सीजन-10 के लीग मैच में जेकेजी वॉरियर्स-11 ने हीरोज क्लब को 7 विकेट से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए हीरोज क्लब ने टी-20 मुकाबले में एक विकेट पर 221 रन का स्कोर खड़ा किया। आदिल सैफी ने 146 की नाबाद पारी खेली। लक्ष्य का पीछा करने उतरी जेकेजी वॉरियर्स-11 की टीम ने तीन विकेट पर 224 रन बनाकर मैच में जीत हासिल की। निगम चौधरी ने नाबाद 103 रन की पारी खेली। उन्हें मैन ऑफ द मैच चुना गया।