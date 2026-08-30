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Hindi News ›   Delhi NCR ›   Noida News ›   Hours spent waiting for the bus; passengers unable to reach work on time.

Noida News: बस के इंतजार में बीत रहे घंटे, समय पर काम पर नहीं पहुंच पा रहे यात्री

Sun, 30 Aug 2026 08:49 PM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Sun, 30 Aug 2026 08:49 PM IST
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Hours spent waiting for the bus; passengers unable to reach work on time.
श्याम सिंह
-ग्रेटर नोएडा की ओर जाने वाली ई-बसों के यात्रियों को घंटे करना पड़ रहा है इंतजार
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फोटो..

नरेंद्र कुमार यादव


यमुना सिटी। यमुना सिटी क्षेत्र में लोगों को बेहतर सुविधा उपलब्ध कराने के लिए ई-बसों का संचालन किया जा रहा है। लेकिन इन बसों का समय निर्धारित न होने के कारण आमजनों को परेशानी उठानी पड़ रही है। कई बार तो लोगों को बस के लिए एक-एक घंटे तक खड़े होकर इंतजार करना पड़ रहा है।लोगों ने मांग उठाई है कि बसों के संचालन का समय तय किया जाना चाहिए।

बीते दिनों जिले की तीनों प्राधिकरण ने ई-बसों और हाईड्रोजन बसों का संचालन शुरू किया था। इन बसों के रूट को यमुना सिटी से भी जोड़ा गया था। यमुना सिटी में ई-बसों के लिए कोई बस अड्डा नहीं होने से बसें ग्रेटर नोएडा और नोएडा से ही आती हैं। क्षेत्रिय लोगों ने मांग की है कि बसों के संचालन की व्यवस्था को नियमित किया जाए। समय पर और नियमित बस सेवा मिलने से नौकरीपेशा लोगों, विद्यार्थियों और अन्य यात्रियों को काफी राहत मिलेगी।
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बोले यात्री
पिछले एक घंटे से बस का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन अभी बस नहीं पहुंची है। - श्याम सिंह
मुझे दवा लेने जाना था, लेकिन 45 मिनट से बस का इंतजार कर रहा हूं। -चांद मियां

बसों का इंतजार करने में काफी समय बीत जाता है, समय पर नहीं पहुंच पाते हैं। - धर्मेंद्र सिंह

पहले तो बसें समय पर आती थीं। त्योहार के दौरान काफी परेशानी हो रही है। -देवी राम

श्याम सिंह

श्याम सिंह

श्याम सिंह

श्याम सिंह

श्याम सिंह

श्याम सिंह

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