Noida News: बच्ची की हत्या के आरोपी का शव लेने से परिजनों ने किया इंकार

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फोटो-पुलिस के मनाने पर भाई को सौंपा शव, सेक्टर-94 के अंतिम निवास में हुआ अंतिम संस्कार-आरोपी के साथी तौसीफ की तलाश जारी, पुलिस उसके ठिकानों पर दे रही दबिश दोनों की दोस्ती जेल में हुई थीमाई सिटी रिपोर्टरग्रेटर नोएडा। मासूम बच्ची के अपहरण, दुष्कर्म और हत्या के आरोपी बलराज उर्फ बल्ला के शव का रविवार को सेक्टर-94 में पोस्टमॉर्टम कराया गया। घटना के बाद आरोपी के परिजनों ने शव लेने से इनकार कर दिया। हालांकि पुलिस ने परिजनों को समझाया और आरोपी के भाई अशोक को शव सौंपा। बाद में सेक्टर-94 स्थित अंतिम निवास में शव का अंतिम संस्कार किया गया।पुलिस मामले में आरोपी को पनाह देने और घटना में उसकी मदद करने वालों की भूमिका की भी जांच कर रही है। जांच में सामने आया है कि जिस मकान में बच्ची की हत्या की गई, वह आरोपी के साथी तौसीफ का है। तौसीफ और बलराज की दोस्ती जेल में हुई थी। घटना के बाद से तौसीफ फरार है। उसकी तलाश में संभावित ठिकानों पर दबिश दी जा रही है।करीब छह से सात महीने पहले घोड़ा चोरी के एक मामले में आरोपी बलराज जेल गया था। इस दौरान तौसीफ के पिता ने उसकी जमानत कराई थी। इसके बाद दोनों की नजदीकियां और बढ़ गईं। करीब तीन माह पहले से बलराज हल्दौनी मोड़ स्थित तौसीफ के घर आने-जाने लगा था। वह कई-कई दिन वहां रुकता था और तौसीफ की डेयरी पर काम भी करता था।तौसीफ पर भी लूट, चोरी और छेड़खानी समेत कई मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस उसके आपराधिक इतिहास के साथ-साथ बलराज से उसके संबंध और घटना में उसकी संभावित भूमिका की जांच कर रही है।