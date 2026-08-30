Noida News: प्रेमी के शादी से इनकार पर युवती ने हिंडन नदीं में लगाई छलांग

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-तेज बहाव में बह गई युवती, युवक किसी तरह निकला बाहर- एसडीआरएफ ने रविवार देर शाम तक चलाया सर्च ऑपरेशन, नहीं मिला सुरागमाई सिटी रिपोर्टरग्रेटर नोएडा। कुलेसरा गांव स्थित हिंडन नदी के पुल से शनिवार रात करीब 10 बजे 19 वर्षीय युवती ने नदी में छलांग लगा दी। युवती को नदी में कूदता देख उसके साथ मौजूद युवक भी उसे बचाने के लिए पानी में उतर गया। युवक को स्थानीय लोगों ने किसी तरह नदी से बाहर निकाल लिया लेकिन युवती तेज बहाव में बह गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और स्थानीय गोताखोरों की मदद से युवती की तलाश शुरू कराई। सफलता नहीं मिलने पर एसडीआरएफ की टीम को बुलाया गया। रविवार शाम तक टीम ने नदी में संभावित स्थानों पर सर्च ऑपरेशन चलाया, लेकिन युवती का कोई सुराग नहीं मिला।पुलिस के मुताबिक युवती की पहचान हाथरस निवासी संजना (19) के रूप में हुई है। वह अपने माता-पिता और परिवार के अन्य सदस्यों के साथ कुलेसरा गांव में किराये के मकान में रहती है। युवती की मां गांव में दुकान लगाती है जबकि पिता मजदूरी करते हैं। संजना ने आठवीं तक पढ़ाई की थी। युवती का राहुल नामक युवक से प्रेम-प्रसंग था। दोनों के बीच शादी को लेकर भी बातचीत चल रही थी। पिता हरेंद्र के मुताबिक शनिवार शाम दोनों के बीच फोन पर शादी को लेकर बातचीत हुई। आरोप है कि बातचीत के दौरान युवक ने शादी करने से इनकार कर दिया। इससे युवती काफी नाराज और परेशान हो गई। बातचीत के बाद युवती ने अपनी मां से कहा कि वह मरने जा रही है। इतना कहने के बाद शनिवार रात को वह घर से निकल गई।