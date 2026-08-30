शाहजहांपुर के ध्यानार्थ::::: पिता के एक घूंसे के बाद थम गई 5 साल के बच्चे की सांस, आरोपी गिरफ्तार

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- आरोपी करता है मजदूरी, सात बच्चों में पांचवें नंबर का था मासूममाई सिटी रिपोर्टरनोएडा। सेक्टर-121 गढ़ी चौखंडी के पास एक पांच वर्षीय बच्चे की शनिवार दोपहर संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। आरोप है कि बच्चे के पिता ने उसे कमर में घूंसा मारा था। इसके बाद बच्चा बेहोश हो गया। मां लेकर नजदीकी निजी अस्पताल पहुंची। वहां प्राथमिकी इलाज के दौरान डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। पुलिस के मुताबिक बच्चे के कोई चोट का निशान नहीं मिला है। डॉक्टरों ने डर-घबराहट में मौत की आशंका जताई है। बच्चे की मां ने अपने पति के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करवाई है। फेज-3 थाना पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।थाना पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक, जिला शाहजहांपुर के बड़ा बम्हैरा निवासी पूजा अपने पति विकास और सात बच्चों के साथ थाना क्षेत्र में एसआरएस अस्पताल के निकट गली नंबर-तीन में रहती हैं। दोनों के चार बेटी और तीन बेटे हैं। पांचवें नंबर पर पांच वर्षीय बेटा आकाश था। पूजा ने पुलिस को बताया कि पति मजदूरी करता है। शनिवार दोपहर करीब एक बजे वह घर पर आया और उससे कहासुनी करने लगा। इसी दौरान गुस्से में जमीन पर बैठे आकाश की कमर में जोर से घूंसा मार दिया। घूंसा लगते ही आकाश बेहोश हो गया और जमीन पर लेट गया।यह देख मौके पर अफरा-तफरी मच गई। विकास मौके से भाग गया। पूजा गंभीर हालत में आकाश को नजदीकी अस्पताल लेकर पहुंची। प्राथमिक उपचार के दौरान डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। थाना प्रभारी सुभाष चंद्र ने बताया कि महिला की शिकायत पर प्राथमिकी दर्ज कर आरोपी को पकड़ा गया। शुरुआती जांच में आरोपी ने घूंसा मारने के आरोप से इन्कार किया है।