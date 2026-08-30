Noida News: सुविधाओं के इंतजार में सेक्टर-150 की सोसाइटियां... बदहाल सड़कों से बढ़ा हादसों का खतरा- संशोधित

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सुविधाओं के इंतजार में सेक्टर-150 की सोसाइटियां... बदहाल सड़कों से बढ़ा हादसों का खतरा-युवराज की मौत के बाद अधिकारियों ने किए थे वादे- न सड़क बन पाई, किसको जाकर करें शिकायत- निवासीसंवाद न्यूज एजेंसीनोएडा। सेक्टर-150 में सड़कों की हालत लगातार खराब होती जा रही है। सड़क मरम्मत के लिए कई बार शिकायत के बावजूद अभी तक जमीनी स्तर पर काम शुरू नहीं हुआ है। कई स्थानों पर नालियों के ढक्कन तक नहीं लगाए गए हैं, जिससे राहगीरों और वाहन चालकों के लिए दुर्घटना का खतरा बना हुआ है। कई जगह स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था नहीं होने से रात में आवाजाही असुरक्षित हो जाती है। बारिश के दौरान जलभराव की समस्या स्थिति को और गंभीर बना देती है। इसी सेक्टर में डूबने से इंजिनियर युवराज की मौत हो गई थी, जिसके बाद कई नेता अधिकारी यहां पहुंचे थे और बड़े-बड़े वादे किए गए थे। हालांकि स्थिति आज भी कुछ खास नहीं बदली है।निवासियों के मुताबिक सड़क मरम्मत के लिए टेंडर प्रक्रिया पूरी होने के बाद लोगों को उम्मीद थी कि जल्द काम शुरू होगा, लेकिन अभी तक सड़क पर कोई काम शुरू नहीं हुआ है।सड़क मरम्मत के लिए टेंडर प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, लेकिन काम अभी तक शुरू नहीं हुआ। -नमन निझावन, निवासी टाटा यूरेका पार्क सासाइटीकोटफोटोजहां युवराज की मौत हुई थी उस गढ्ढे में भी लगातार पानी भर रहा है। हादसे का खतरा बना हुआ है। -रूपेंद्र, एटीएस होम क्राफ्ट पीस हाइड वेस्स निवासीकोटफोटोबारिश के दौरान सड़क पर जगह-जगह पानी भर जाता है। वाहन चालकों के गिरने का खतरा बना रहता है। -समीर सैनी, एल्डिको लाइव बॉय द ग्रिन्स सोसाइटी निवासी