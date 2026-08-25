Noida News: दो महीने बाद सुलझा गार्डेनिया ग्लोरी एओए विवाद
नोएडा ब्यूरो
Updated Tue, 25 Aug 2026 06:34 PM IST
Updated Tue, 25 Aug 2026 06:34 PM IST
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नोएडा (संवाद)। सेक्टर-46 स्थित गार्डेनिया ग्लोरी अपार्टमेंट में एओए चुनाव और पंजीकरण को लेकर करीब दो महीने से चल रहा विवाद समाप्त हो गया। डिप्टी रजिस्ट्रार ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद चुनाव समिति की प्रक्रिया को सही माना। फैसले के बाद सोमवार शाम सोसाइटी का प्रशासनिक और वित्तीय हैंडओवर नई एओए को सौंप दिया गया। इससे प्रशासनिक अनिश्चितता खत्म हो गई। नई कार्यकारिणी ने लंबित कार्यों और निवासियों की समस्याओं को प्राथमिकता देने की बात कही। एओए ने पुराने मतभेद भुलाकर सोसाइटी के विकास में सहयोग की अपील की।
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