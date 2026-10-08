Noida News: जर्जर रास्ता बना मुसीबत

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ग्रेटर नोएडा। ग्रेटर नोएडा वेस्ट स्थित ऐस डिविनो सोसाइटी से लेकर विहान ग्रीन के बगल से होते हुए फ्लोरा हैरिटेज की ओर जाने वाली सड़क इन दिनों बदहाली की मार झेल रही है। सड़क पर जगह-जगह गहरे गड्ढे और उखड़ी हुई सड़क से लोगों का आवागमन मुश्किल हो गया है। निवासियों का कहना है कि दोपहिया वाहन चालकों के लिए यह रास्ता लगातार जोखिम भरा होता जा रहा है। कई लोग स्कूटी और बाइक से गिरकर चोटिल भी हो चुके हैं। निवासियों ने बताया कि क्षेत्र की समस्याएं केवल सड़क और सुरक्षा तक सीमित नहीं हैं। आरएमसी प्लांट से निकलने वाले वाहनों और निर्माण गतिविधियों के कारण भी आसपास के लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है।