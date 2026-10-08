Noida News: कचहरी परिसर में पत्नी को दी जान से मारने की धमकी

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ग्रेटर नोएडा। सूरजपुर कचहरी परिसर में पति ने पत्नी के साथ गाली-गलौज की और मुकदमा वापस न लेने पर जान से मारने की धमकी दी। पीड़िता की तहरीर पर सूरजपुर पुलिस ने बुधवार को आरोपी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। पुलिस के अनुसार सेक्टर ईटा-2 स्थित मिगसन विलासा निवासी मानसी अरोड़ा ने तहरीर में बताया कि उनकी शादी 8 जून 2026 को बिसरख क्षेत्र की अमरपाली रिवर व्यू सोसायटी निवासी अर्जुन मलिक से हुई थी। उन्होंने पति और ससुराल पक्ष के खिलाफ पहले ही मुकदमा दर्ज कराया था। जिसमें मारपीट, धमकी और दहेज प्रतिषेध अधिनियम समेत कई धाराएं लगी हैं। इसी सिलसिले में वह 4 अगस्त को सूरजपुर कचहरी गई थीं। आरोप है कि वहां मौजूद अर्जुन ने उनसे गाली-गलौज की और कहा कि मुकदमा वापस ले लो, वरना जान से मार दूंगा। धमकी से मानसी बुरी तरह घबरा गईं। वहीं कोतवाली प्रभारी संजय सिंह का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है।

माई सिटी रिपोर्टर