Noida News: एनटीपीसी में चल रहे इलेक्ट्रॉन क्विज का समापन

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ग्रैंड फिनाले में आईआईटी मद्रास के अद्विक काबरा और आशीष चेरियन थन्निकल ने राष्ट्रीय स्तर पर पहला स्थान हासिल किया। वहीं, आईआईटी मद्रास के श्रीराम माधवन वी और ईशान जोशी ने दूसरा स्थान, जबकि आईआईटी कानपुर के वकार मोइद और पार्थ आर्य भट्ट ने तीसरा स्थान हासिल किया।राष्ट्रीय स्तर पर विजेता टीम को एक लाख, दूसरे को 60 हजार और तीसरे स्थान को 40 हजार का पुरस्कार दिया गया। चौथे, पांचवें और छठे स्थान पर रहने वाली टीमों को 16,000 प्रत्येक जबकि शेष 12 टीमों को 8,000 प्रत्येक का पुरस्कार दिया गया। ब्यूरो