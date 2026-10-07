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Noida News: नियम तोड़ने पर 4860 वाहनों के चालान

Wed, 07 Oct 2026 09:41 PM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Wed, 07 Oct 2026 09:41 PM IST
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Challans issued to 4,860 vehicles for rule violations.
नोएडा (संवाद)। यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले 4860 वाहन चालकों के खिलाफ बुधवार को कार्रवाई की गई। यातायात पुलिस ने 1612 मैनुअल और 3248 आईएसटीएमएस कैमरों के जरिये चालान किए। नौ वाहन सीज किए गए। कार्रवाई के दौरान बिना हेलमेट वाहन चलाने वाले 1719 चालकों के चालान किए गए। नो पार्किंग में वाहन खड़ा करने पर 408, गलत नंबर प्लेट के 298, विपरीत दिशा में वाहन चलाने पर 316, बिना इंश्योरेंस के 354 और ओवरस्पीड के 397 चालान किए गए।
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