Noida News: हवा सुधरी लेकिन प्रदूषण रोकने के इंतजाम बिगड़े

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नोएडा प्राधिकरण की ओर से कई सेक्टरों में नालों का निर्माण कराया जा रहा है। इसके लिए जगह-जगह सड़कों के किनारे नाले खोदे गए हैं और मिट्टी के ढेर लगे हैं। हल्की हवा चलने या वाहनों के गुजरने पर धूल उड़ती है। धूल रोकने के लिए बुधवार को मौके पर कोई इंतजाम नहीं दिखा।

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नोएडा। तेज हवा और मौसम में बदलाव के कारण बुधवार को शहर की हवा पिछले दिनों के मुकाबले बेहतर रही। एक्यूआई ऑरेंज जोन में रहा, लेकिन धूल रोकने के इंतजाम में कोई सुधार नहीं दिखा। लिहाजा जगह-जगह धूल के गुबार उड़ते रहे। नोएडा का एक्यूआई 129 और ग्रेटर नोएडा का 89 दर्ज किया गया। कुछ दिनों पहले भी लगातार एक्यूआई ऑरेंज जोन में दर्ज किया गया था। अधिकतम तापमान 35.1 डिग्री और न्यूनतम 23.2 डिग्री सेल्सियस रहा।