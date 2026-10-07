फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi NCR ›   Noida News ›   Air quality improved, but measures to curb pollution deteriorated.

Noida News: हवा सुधरी लेकिन प्रदूषण रोकने के इंतजाम बिगड़े

Wed, 07 Oct 2026 10:02 PM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Wed, 07 Oct 2026 10:02 PM IST
विज्ञापन
Air quality improved, but measures to curb pollution deteriorated.
नोएडा। तेज हवा और मौसम में बदलाव के कारण बुधवार को शहर की हवा पिछले दिनों के मुकाबले बेहतर रही। एक्यूआई ऑरेंज जोन में रहा, लेकिन धूल रोकने के इंतजाम में कोई सुधार नहीं दिखा। लिहाजा जगह-जगह धूल के गुबार उड़ते रहे। नोएडा का एक्यूआई 129 और ग्रेटर नोएडा का 89 दर्ज किया गया। कुछ दिनों पहले भी लगातार एक्यूआई ऑरेंज जोन में दर्ज किया गया था। अधिकतम तापमान 35.1 डिग्री और न्यूनतम 23.2 डिग्री सेल्सियस रहा।
विज्ञापन

नोएडा प्राधिकरण की ओर से कई सेक्टरों में नालों का निर्माण कराया जा रहा है। इसके लिए जगह-जगह सड़कों के किनारे नाले खोदे गए हैं और मिट्टी के ढेर लगे हैं। हल्की हवा चलने या वाहनों के गुजरने पर धूल उड़ती है। धूल रोकने के लिए बुधवार को मौके पर कोई इंतजाम नहीं दिखा।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed