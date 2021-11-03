Gurugram News: दो कारों की भिड़ंत में तीन लोग हुए घायल

अमर उजाला ब्यूरोगुरुग्राम। गुरुग्राम-सोहना एलिवेटेड रोड पर शनिवार को सेक्टर-48 में बेस्टेक बिजनेस पार्क के सामने दो कारों के बीच टक्कर हो गई। दुर्घटना में दोनों कारें क्षतिग्रस्त हो गईं और तीन लोगों को हल्की चोटें भी आईं। दुर्घटना के बाद एलिवेटेड रोड पर वाहनों की कतारें लग गईं। सूचना मिलने पर यातायात पुलिसकर्मी माैके पर पहुंचे और दुर्घटनाग्रस्त वाहनों को सड़क के बीच से हटवाया। इस घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।बताया जा रहा है कि शनिवार की देर शाम करीब 7 बजे गुरुग्राम-सोहना एलिवेटेड रोड पर एक कार के चालक को यू-टर्न लेना था, लेकिन फ्लाईओवर के नीचे आधिकारिक यू-टर्न करीब तीन किलोमीटर आगे था। ऐसे में चालक ने एलिवेटेड रोड पर ही खतरनाक तरीके से गलत साइड से यू-टर्न ले लिया। सड़क पर सामने से आ रही दूसरी कार से टकरा गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि दोनों कारों के आगे का हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए। पुलिस ने क्रेन की मदद से दोनों दुर्घटनाग्रस्त कारों को सड़क के किनारे कराकर वाहनों का संचालन सुचारू रूप शुरू कराया गया। हालांकि अभी तक किसी भी कार चालक द्वारा पुलिस को शिकायत नहीं दी है।