Gurugram News: चित्रों के जरिये बचत का संदेश देंगे विद्यार्थी

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संवाद न्यूज एजेंसीगुरुग्राम। उर्जा संरक्षण को लेकर विद्यार्थियों में जागरूकता बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय चित्रकला प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है। केन्द्रीय विद्युत मंत्रालय और उर्जा दक्षता ब्यूरो की ओर से होने वाली प्रतियोगिता में गुरुग्राम के स्कूलों के विद्यार्थी भी हिस्सा लेंगे। विद्यार्थी चित्रों के माध्यम से उर्जा बचत, उसके सही इस्तेमाल और उर्जा संरक्षण का संदेश देंगे।प्रतियोगिता में कक्षा पांचवीं से सातवीं तक के विद्यार्थियों के लिए एक समूह और कक्षा आठवीं से दसवीं तक के विद्यार्थियों के लिए दूसरा समूह बनाया गया है। पहले समूह में विद्यार्थी घर और स्कूल में ऊर्जा की बचत विषय पर चित्र बनाएंगे, जबकि दूसरे समूह में ऊर्जा संरक्षण को केंद्र में रखकर अपनी कल्पना को कागज पर उतारेंगे।स्कूल स्तर की प्रतियोगिता में प्रत्येक समूह से दो श्रेष्ठ चित्र चुने जाएंगे। चयनित चित्रों को निर्धारित प्रक्रिया के तहत आगे भेजा जाएगा। इसके बाद राज्य स्तर पर प्रतियोगिता होगी, जिसमें चयनित विद्यार्थी अपनी प्रतिभा दिखाएंगे। राज्य स्तर पर बेहतर प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिभा दिखाने का अवसर मिलेगा।प्रतियोगिता के माध्यम से विद्यार्थियों को बिजली और ऊर्जा के अनावश्यक इस्तेमाल से होने वाले नुकसान तथा पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभाव के बारे में जानकारी दी जाएगी। साथ ही घर, स्कूल और रोजमर्रा के जीवन में छोटी-छोटी आदतों में बदलाव कर ऊर्जा बचाने के लिए प्रेरित किया जाएगा।