Gurugram News: तार डालने के लिए खोदे गड्ढे बने परेशानी का सबब
नोएडा ब्यूरो
Updated Tue, 22 Sep 2026 06:16 PM IST
Updated Tue, 22 Sep 2026 06:16 PM IST
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बादशाहपुर। सेक्टर-57 में एक निजी कंपनी की ओर से तार डालने के लिए जगह-जगह की जा रही खुदाई स्थानीय लोगों के लिए परेशानी का कारण बनी हुई है। आरडब्ल्यूए पदाधिकारियों और जनप्रतिनिधियों का आरोप है कि कंपनी द्वारा तार डालने के लिए गड्ढे तो खोद दिए गए हैं लेकिन काम पूरा होने के बाद भी उन्हें समय पर नहीं भरा जा रहा है। इससे सड़क और आसपास के रास्तों पर लोगों की आवाजाही प्रभावित हो रही है। आरडब्ल्यूए अध्यक्ष आरएस यादव व अन्य निवासियों का आरोप है कि कंपनी को सरकार की ओर से सीमित क्षेत्र में काम करने की अनुमति दी गई है लेकिन इसके बावजूद अधिक क्षेत्र में गड्ढे खोदकर तार डाली जा रही हैं। उनका कहना है कि काम चरणबद्ध तरीके से पूरा करने और खोदी गई जगह को तत्काल बहाल करने की व्यवस्था होनी चाहिए, ताकि स्थानीय लोगों को परेशानी न हो। आरएस यादव के अनुसार, इस संबंध में वह राइट ऑफ वे (आरओडब्ल्यू) से जुड़े अधिकारियों से कई बार शिकायत कर चुके हैं और समस्या के समाधान की मांग कर चुके हैं। उनका आरोप है कि बार-बार शिकायत के बावजूद अब तक प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई है। उन्होंने संबंधित विभाग से मौके का निरीक्षण कर अनुमति के अनुसार ही काम कराने और खुदाई के बाद सड़क को समय पर दुरुस्त कराने की मांग की है। संवाद
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