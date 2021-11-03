Gurugram News: जीत बने सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज

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गुरुग्राम। सिक्स क्रिकेट मैदान पर रविवार को अपॉर्च्युनिटी-11 की टीम ने यूनाइटेड फ्रेंड्स क्रिकेट क्लब की टीम को 3 विकेट से हराया। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी यूनाइटेड फ्रेंड्स क्रिकेट क्लब की टीम ने 6 विकेट खोकर 151 रन बनाए। लक्ष्य का पीछा करने उतरी अपॉर्च्युनिटी-11 की टीम ने 7 विकेट खोकर 152 रन बनाए और मैच जीत लिया। अपॉर्च्युनिटी-11 की ओर से मनन को सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज और जीत को सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज चुना गया। संवाद