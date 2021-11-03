Gurugram News: फर्रुखनगर में छेड़छाड़ के आरोपी का सामाजिक बहिष्कार

संवाद न्यूज एजेंसीफर्रुखनगर। फर्रुखनगर के सामुदायिक केंद्र में रविवार को एक सर्वसम्मत समाज की पंचायत हुई। इसमें छेड़छाड़ के आरोपी सोहन सिंह बाजवा का सामाजिक बहिष्कार करने और उसकी गिरफ्तारी की मांग की गई। पंचायत में तीन मुख्य बिंदुओं पर सहमति बनी। पहला, आरोपी सोहन सिंह का सामाजिक बहिष्कार किया जाएगा। दूसरा, आरोपी द्वारा किए गए अवैध कब्जों को हटवाया जाएगा। तीसरा, पुलिस प्रशासन से आरोपी की दोबारा गिरफ्तारी की मांग की गई। इन निर्णयों को लागू करने के लिए 11 लोगों की एक समिति बनाई गई। पंचायत में मौजूद सैकड़ों लोगों ने हाथ उठाकर इन फैसलों पर अपनी सहमति दी। पंचायत के बाद सभी लोग थाने पहुंचे। उन्होंने थानेदार से मुलाकात की और अपनी बातें रखीं। थानेदार ने सुबह तक आरोपी को गिरफ्तार करने का आश्वासन दिया।पंचायत में विचार-विमर्शपंचायत की शुरुआत पीड़िता के पिता नरेश के विचारों से हुई। नरेश ने अपनी बेटी के साथ हुई घटना का पूरा विवरण दिया। इसके बाद कई वक्ताओं ने अपने विचार रखे। इनमें पूर्व नपा प्रधान माया शर्मा और सैनी पंचायत के जिलाध्यक्ष मुकेश मुर्की शामिल थे। नपा अध्यक्ष बीरबल सैनी और पूर्व अध्यक्ष हरचंद सैनी ने भी अपनी बात रखी।